عمدة مانشستر تتفقد الجامعة البريطانية في مصر وتفتتح معمل بكلية الفنون 

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، المستشارة ياسمين دار، أول امرأة مسلمة تتولى منصب عمدة مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وماجد دار، والدكتور عبدالله صالح النعيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار البريطانية.



جاء ذلك بحضور الدكتور يحيي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة فردوس رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتورة راشيل نوليس، عميد كلية الآداب والإنسانيات بجامعة مانشستر متروبوليتان، والدكتورة كاثرين هربر، مستشار نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد السراجي، عميد كلية الفنون والتصميم، والدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض.

جولة عمدة مانشستر في الجامعة البريطانية

وخلال فعاليات الزيارة، تفقدت المستشارة ياسمين دار، حرم الجامعة البريطانية، وبدأت جولتها بمسرح الجامعة، ومن ثم مبني ومعامل كلية التمريض، وكذلك مستشفي طب الأسنان بالجامعة والعيادات الجديدة، بالإضافة إلى المسرح الروماني.

كما افتتحت عمدة مدينة مانشستر، معمل الآي ماك الجديد، بكلية الفنون والتصميم، وتبادلت الحديث مع الطلاب حول البرامج الدراسية ونظام الدراسة والتخصصات الموجودة بالكلية، كما ألتقت عددًا من طلاب الكلية ومن بينهم الطلاب الذين سافروا إلى مدينة مانشستر العام الماضي، وحظوا بفرصة لقائها هناك، وعقب مراسم الافتتاح أهدي طلاب قسم الموضة وشاحًا كهدية تذكارية للمستشارة ياسمين دار.

ورحب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالمستشارة ياسمين دار والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط الجامعة البريطانية والمستشارة "دار"، وكذلك مدى نجاح شراكة الجامعة البريطانية مع جامعة مانشستر متروبوليتان MMU) )، والتي أسفرت عن تعاون إيجابي واسع المدي استفاد منه طلاب الجامعة، ولاسيما عقب اعتماد برنامجين جديدين في كلية الفنون والتصميم، وهم برنامج تصميم الألعاب وبرنامج الرسوم المتحركة التوضيحية.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية أن المستشارة "دار" تعد مثال مُلهم لطلاب الجامعة لكي يبذلوا مزيد من الجهد وليقتضوا بها ويعلموا أن لا شئ يمكن أن يقف في طريقهم وتحقيق أحلامهم، لافتًا أن استضافتها اليوم بالجامعة يأتي في إطار سعي الجامعة على توفير الفرص لطلابها للقاء النماذج الملهمة حول العالم.

وأعربت العمدة ياسمين دار عن سعادتها بزيارتها للجامعة البريطانية وما وجدته بها ولقاء ممثلي الجامعة وعلى رأسهم الدكتور محمد لطفي، ولاسيما في ظل جهوده الرائعة لتطوير الجامعة وزيادة قدرة طلابها وتأهيلهم ليواكبوا سوق العمل العالمي، كما أشادت بمدى انخراط الجامعة البريطانية في تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة، ومدى جاهزيتها وحداثة معاملها والتي تم إنشائها بأعلى كفاءة ممكنة.

وأشارت المستشارة ياسمين دار، إلى أنها تود أن تسلط الضوء على حقيقة أن الجامعة البريطانية في مصر لديها شراكات مع العديد من الجامعات بالمملكة المتحدة وخاصة جامعة مانشستر متروبوليتان، وهو ما يوفر للطلاب فرصة لحصولهم على الشهادات الثنائية المعتمدة من مصر ومن بريطانيا، وهو ما يضمن تأهيل الطلاب ليس في مصر فقط ولكن أيضا في المملكة المتحدة .



وأضافت، أنها أول امرأة مسلمة تتولى منصب عمدة مدينة مانشستر، لذلك كان شرفًا وامتيازًا مطلقًا لها أن تكون في هذا المنصب، وهو ما يؤكد قدرة المرأة على تولي المهام وعدم الاستسلام.

وعقب انتهاء فعاليات الزيارة، منحت المستشارة ياسمين دار، الدكتور محمد لطفي وسامًا تذكاريًا لمدينة مانشستر.