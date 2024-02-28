ارتفاع درجات الحرارة مؤقتا..عودة البرودة بدءًا من السبت 2 مارس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن ارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين على معظم أنحاء البلاد، مصحوبة ببعض الظواهر الجوية، وأثار ذلك تساؤلات حول موعد عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض.

درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم السبت 2 مارس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة خلال يوم السبت، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، بالإضافة إلى نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وسيشهد يوم السبت طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد ومائلًا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات درجات الحرارة

وتُظهر توقعات درجات الحرارة ليوم السبت 2 مارس 2024 ما يلي: