إيهاب جلال يجتمع والمدربين والإداريين تحت إشراف نقابة المهن الرياضية

ألقى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي محاضرة خلال فعاليات الدورة التدريبية الأساسية للمدربين والإداريين التي أقيمت تحت إشراف نقابة المهن الرياضية بالإسماعيلية.

أقيمت تلك النسخة من الدورة باسم الكابتن الراحل هارون قاسم رئيس قطاع ألعاب القوى بالنادي سابقا تخليدا لما قدمه على مدار مايزيد عن 40 عاما في هذا القطاع.

الدورة شهدت حضور مجموعة من المدربين والإداريين بهدف تجهيزهم وتأهيلهم للعمل داخل النشاط الرياضي.

كما شهدت حضور على أبوجربشة رئيس قطاع الكرة بالنادي وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول و شوقي عوض عضو مجلس الإدارة إضافة إلى أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق الأول بالنادي فضلا عن نخبة من مدربي قطاع الناشئين بالنادي.