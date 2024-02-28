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الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة الأقصر: ذوو الهمم يحظون باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر،  احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة،  الدكتور أشرف صبحي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته للمشاركة في الفعالية في عامها الخامس، موجهًا الشكر للسيد الرئيس؛ لاهتمامه بذوي الهمم وتخصيص يوم للاحتفاء بهم وإلقاء الضوء على إنجازاتهم، مؤكدًا أن فئة ذوي الهمم تلقى اهتمامًا غير مسبوق في عهد السيسي، والذي يسعى بجهوده ضمان حقوقهم،  وتمكينهم من المشاركة فى كافة الأنشطة والمجالات على كافة الأصعدة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى جهود الدولة في دعم ذوي الهمم وتوفير حياة تليق بقدراتهم؛ وجاء على رأس هذه الجهود، إنشاء صندوق قادرون باختلاف قبل نحو أربعة أعوام، والذي يمكن ذوي الهمم من الحصول على كافة حقوقهم، ورعاية الموهوبين، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية استمرارًا لتقديم يد العون لهم، فقام خلال الاحتفالية بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق ذوى الهمم.

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