دموع بسمة وخضة صابرين .. استمرار الترويج لمسلسل "مسار إجباري"

تواصل أسرة مسلسل “مسار إجباري” تصوير العمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء منه سريعًا للعرض فى ماراثون رمضان 2024.

وحرصت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية على الترويج للمسلسل، ونشرت مقطع فيديو جديد ضم بعض اللقطات المقرر طرحها في المسلسل والتي كشفت عن دموع بسمة وخضة صابرين بعد تلقيها خبر دخول ابنها للمستشفى.

وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية على الفيديو الذي نشرته عبر فيس بوك: "مفيش ست مبتاخدش بالها إنها بتتخان.. ولا في؟ انتظروا مسلسل مسار إجباري على WATCH IT، رمضانك عندنا".

شخصية صابرين

تجسد الفنانة صابرين دور إحسان والدة عصام عمر وتمر بالعديد من المواقف والتحديات.

صابرين

وكان قال النجم أحمد داش عن المسلسل: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش.. ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

بسمة

وكان قال النجم أحمد داش: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش.. ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

أحمد داش

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أحمد داش

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

أحمد داش

وفاز الفنان أحمد داش بجائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون «The Nickelodeon Kids' Choice Awards»، والتي أقيمت فاعليتها اليوم في أبو ظبي.

وكانت حرصت قناة DMC على الترويج لمسلسل “مسار إجباري” بطولة الفنانان عصام عمر وأحمد داش، حيث شاركت الجمهور فيديو للفنان عصام داش تحدث فيه عن المسلسل الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

وقال عصام عمر:" اسمي علي فى المسلسل، وميكس بين شرير وطيب".

كما تحدث عن مهنته قبل التمثيل قائلاً: "اشتغلت فى قهوة بلدي".

وأضاف: "أنا مزاجنجي في شغلي، وبقول لأي حد مجبر على أى حاجة إنه يمشى ويختفى".