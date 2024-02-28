التشكيل الرسمي لنوتنجهام فوريست ومانشستر يونايتد قبل صدام كأس الاتحاد الأنجليزي

أعلن ايريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة نوتنجهام فوريست ضمن مباريات كاس الأتحاد الأنجليزي مساء اليوم ( الاربعاء ) على ملعب ذاسيتي الخاص بنادي نوتنجهام فوريست .

وجاءت تشكيلة مانشيستر يونايتد على النحو التالي :

اونانا لحراسة المرمى

و لينديلوف و دالوت وسفيان امرابط ورافائيل فاران لخط الدفاع .

ماكدوميني و برونو فيرنانديز و كاسيميرو لخط الوسط

جرانوتشو و ماركوس راشفورد و أنتوني لخط الهجوم .

اما تشكيلة نوتنجهام فوريست صاخب الملعب فجاءت على النحو التالي :

تيرنر لحراسة المرمى

ويليامز و فيليبي و موريليو و توفالا لخط الظهر .

ياتيس ودانيلو وايلانجا لخط الوسط

جيبس وايت و اوريجي و اوني لخط الهجوم .