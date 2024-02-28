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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اللقاء الختامي للأهلي بمجموعات أفريقيا .. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة يانج أفريكانز

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يتواجد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة كابتن الفريق، في فعاليات المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، الذي يقام باستاد القاهرة في الثانية عشرة ظهر غد الخميس.

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ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما للمباراة، التي تجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعبه بمدينة كوماسي.

وحقق الفريق الاول بالاهلي  فوزا عريضا على نظيره بلديه المحلة بخماسية لهدف خلال اللقاء الذي يقيم بينهما أمس الثلاثاء على ملعب ستاد القاهره الدولي في مواجهة مؤجل من الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

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