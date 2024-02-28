خالد الصاوي: ألعب شخصية مصفف شعر له ماضٍ عجيب في "صدفة"

يواصل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد “صدفة”، وهو العمل الذي من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

وأبدي النجم خالد الصاوي عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل صدفة، قائلا: "هدفي تقديم أحسن حاجة للناس، وفكرة مسلسل صدفة فرصة هائلة، ومستنيها من شوية، ومفيش أحسن من التوليفة المقدمة في المسلسل من إخراج وإنتاج وتأليف".

وأضاف خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن دوره في مسلسل صدفة مصفف شعر له ماضي عجيب وحاضر أعجب وتفاعله مع الاحداث في المسلسل غير متوقع، مؤكدا أن الدور مكتوب بطريقة جميلة ودور مختلف عن قدمه قبل ذلك ويخرج طاقته الفنية.

شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

خالد الصاوي وأبطال صدفة

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024



مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

وكان بدأ لفنان خالد الصاوي تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد “عيسى”، حيث شاركت الفنانة رنا رئيس في تصوير المشاهد الأولى إلى جانب الفنان خالد الصاوي.

وتعاقد على الفيلم الفنان مينا مسعود والفنان إسلام حافظ أيضًا، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة فيلم عيسي

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى عبد الله تنقلب حياته بعد خيانة صديقه له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صديقه بصدمة نتيجة غياب عبد الله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

فيلم "عيسى" يسجل التجربة السينمائية الثانية للنجم المصرى العالمي مينا مسعود بعد بطولته لفيلم "فى عز الظهر" الذى انتهى من تصويره منذ أكثر من عام ومقرر عرضه قريباً، وهو تأليف تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي.

أبطال الفيلم

والفيلم من تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة نانسي صلاح ومحمود حجازى وإسلام حافظ وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين.