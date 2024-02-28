هند عبدالحليم مطلوبة على جوجل بعد حديثها للمرة الأولى عن الطلاق

أصبحت الفنانة هند عبد الحليم مطلوبة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تعليقها للمرة الأولى على انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج 3 سنوات.

وقالت هند عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية على هامش حضورها أحد الأحداث الخاصة بالموضة، إن طلاقها هو قسمة ونصيب، معلقة: "ما عنديش تعليق غير أن كل شيء قسمة ونصيب، وكل واحد بيبقى ليه أسباب وظروف مختلفة، وفي الأول والآخر أنا بشوف أن دا نصيب، والحياة تجارب هناك أشخاص ينجحون فيها وهناك من يفشل".

هند عبد الحليم وطليقها

كما تطرقت للعملية التي أجرتها لإزالة الحسنة التي كانت تتواجد في وجهها موضحة: "شلت الحسنة عشان أنا زهقت، ببص في المراية وبتاخد العين أوى.. حبيت يكون في أي تغيير في ناس عجبها الموضوع وفي ناس لا دي كلها آراء".

أزمة منتصف العمر

وشاركت هند عبد الحليم مؤخرًا فى مسلسل "أزمة منتصف العمر" من 15 حلقة والذى تم عرضه العام الماضى، ومن بطولة بطولته كريم فهمى، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدى الشامى، ركين سعيد، هند عبد الحليم، هاجر عفيفى، آية سليم، سلوى محمد على، بوسى الشامى، شروق ابراهيم وتأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.

أبرز المعلومات عن هند عبد الحليم

1 - حاصلة على المعهد العالي للفنون ، هواياتها العزف على البيانو و تمتلك صوتا طربيا مميزا.

2 - بداية هند عبد الحليم في عالم التمثيل كانت من خلال عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.

هند عبد الحليم وكريم قنديل

3 - حصلت هند عبد الحليم على جائزة المهرجان القومي للمسرح لأحسن ممثلة عن دورها في مسرحية هنا أنتيجون عام .2015

4 - شاركت هند عبد الحليم في مسرحية يوم أن قتلوا الغناء حيث كان أول ظهور لهند في التلفزيون في مسلسل الكابوس عام .2015

5 - والدها هو لاعب مصر ونادى الزمالك السابق في كرة القدم الكابتن أحمد عبد الحيلم.

هند عبد الحليم وكريم قنديل

6 - لمعت في مسلسل فوق مستوي الشبهات مع النجمة الجميلة يسرا وأيضا مشاركتها في مسلسل راس الغول مع الفنان محمود عبد العزيز وهو كان دورا جريئا كذلك مشاركتها للزعيم عادل إمام في مسلسل عوالم خفية وكانت بطلة في مسلسل الأب الروحي بأجزائه.

7 - شاركت في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع وهو من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب.

8 - مسلسلات هند عبد الحليم هي الميزان وعوالم خفية وبنات سوبر مان ورأس الغول واختيار إجباري وطاقة نور و30 يوم.