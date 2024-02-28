عاجل
إبراهيم عيسى يهاجم تصريحات إسماعيل هنية: تجارة بالدم وصفاقة (فيديو)
الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اندلاع حريق في شقة سكنية بإدفو

حريق أرشيفية
حريق أرشيفية

نشب حريق فى شقة سكنية فى الطابق الثانى فى عقار مكون من 3 طوابق، بقرية العطوانى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

نشوب حريق فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم الدفع بعربة مطافى التى سيطرت على الحريق قبل امتداده بالعمارات المجاورة لها، ولا يوجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق بقرية العطوانى وتبين أنه نشب فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق، وتم السيطرة عليه دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح وتبين أيضا أن سبب الحريق ماس كهربائي .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

الجريدة الورقية