اندلاع حريق في شقة سكنية بإدفو

نشب حريق فى شقة سكنية فى الطابق الثانى فى عقار مكون من 3 طوابق، بقرية العطوانى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

نشوب حريق فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم الدفع بعربة مطافى التى سيطرت على الحريق قبل امتداده بالعمارات المجاورة لها، ولا يوجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق بقرية العطوانى وتبين أنه نشب فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق، وتم السيطرة عليه دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح وتبين أيضا أن سبب الحريق ماس كهربائي .

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.