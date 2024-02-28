اندلاع حريق في شقة سكنية بإدفو
نشب حريق فى شقة سكنية فى الطابق الثانى فى عقار مكون من 3 طوابق، بقرية العطوانى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.
نشوب حريق فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم الدفع بعربة مطافى التى سيطرت على الحريق قبل امتداده بالعمارات المجاورة لها، ولا يوجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .
وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق بقرية العطوانى وتبين أنه نشب فى شقة سكنية فى عقار مكون من 3 طوابق، وتم السيطرة عليه دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح وتبين أيضا أن سبب الحريق ماس كهربائي .
وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.