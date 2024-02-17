ناسا تبحث عن متطوعين للعيش في محاكاة المريخ لمدة عام

إذا كانت التحديات القصوى هي كوب الشاي الخاص بك، فإن وكالة ناسا لديها الفرصة المثالية لك. وجهت وكالة الفضاء دعوة يوم الجمعة للمتطوعين للمشاركة في مهمة محاكاة المريخ الثانية التي تستمر لمدة عام، وهي محاكاة استكشاف صحة الطاقم والأداء (CHAPEA 2). طوال مدة المهمة، التي ستبدأ في ربيع عام 2025، سيتم إيواء أفراد الطاقم الأربعة المختارين في موطن مطبوع ثلاثي الأبعاد مساحته 1700 قدم مربع في هيوستن. تقبل ناسا الطلبات على موقع CHAPEA الإلكتروني من الآن وحتى 2 أبريل. إنها خدمة مدفوعة الأجر، لكن ناسا لم تعلن علنًا عن المبلغ الذي سيتم تعويضه للمشاركين.

تم تصميم موطن Mars Dune Alpha في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا لمحاكاة ما قد تكون عليه الحياة بالنسبة للمستكشفين المستقبليين على الكوكب الأحمر، حيث تكون البيئة قاسية والموارد محدودة. يوجد حاليًا طاقم يعيش ويعمل هناك كجزء من مهمة CHAPEA الأولى، والتي أصبحت الآن أكثر من نصف مهمتها التي تستغرق 378 يومًا. أثناء إقامتهم، سيقوم المتطوعون بصيانة الموائل وزراعة المحاصيل، من بين مهام أخرى. يحتوي الموطن أيضًا على صندوق رمل مساحته 1200 قدم مربع متصل به لمحاكاة عمليات السير في الفضاء.



لكي يتم النظر في الطلبات، يجب أن يكون المتقدمون مواطنين أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عامًا، ويتحدثون الإنجليزية بكفاءة، ويحملون درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى ما لا يقل عن عامين من الخبرة المهنية، وما لا يقل عن ألف ساعة من قيادة طائرة أو عامين من الخبرة. العمل نحو برنامج الدكتوراه STEM. قد تسمح أنواع معينة من الخبرة المهنية للمتقدمين الذين ليس لديهم درجة الماجستير بالتأهل أيضًا. CHAPEA 2 هي المهمة الثانية من ثلاث مهام خططت لها ناسا للبرنامج، والتي بدأت أولها في 25 يونيو 2023.