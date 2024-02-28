تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي

اعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتيتشينو، المدير الفني للبلوز، تشكيل تشيلسي ضد ليدز يونايتد في إطار منافسات مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: جيلتشريست- أمسيل ديساسي- تشالوباه- مالو جوستو.

في خط الوسط: نوني مادويكي- موسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز.

في الهجوم: مودريك- رحيم ستيرلينج- نيكولاس جاكسون.

ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، مباراة تشيلسي ضد ليدز ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.