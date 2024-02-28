غدًا.. الحكم على المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

تصدر محكمة جنح المقطم، غدًا الخميس، حكمها على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وبعض الساعات من منزل الفنانة ميرهان حسين.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندى مدير المباحث شكلت فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وتوصلت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة بعض العمال داخل شقة الفنانة قاموا بالاستيلاء على المتعلقات ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية أثناء عملهم داخل شقة تحت التشطيب ملك الفنانة

وأعدت أجهزة الأمن الأكمنة اللازمة وألقت القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة.

تعود تفاصيل القضية عندما حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم؛ قال فيه بانه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب بأحد العقارات بمنطقة المقطم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة الذى كلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الشقة ملك للفنانة ميرهان حسين، ويعمل بهما عمال سيراميك، حيث تجرى بها بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات، وأن والدها اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها.

واتهمت الفنانة ميرهان حسين عمال السيراميك المتواجدين في شقتها بسرقة مشغولات ذهبية منها، وجاءت المسروقات عبارة عن:" 4 ساعات مختلفة، و8 خواتم ذهبية وحلق وكوليه وسلسلة ذهبية و2 غويشة، وسرقة بعض الأحذية من الشقة".

وأكدت تحريات المباحث بان المتهمين العاملين داخل الشقة وراء ارتكاب الواقعة وأنهم مقيمون في الغربية، وكانوا يعملون داخل الشقة في إجراء بعض أعمال التشطيبات، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب إعداد الأكمنة اللازمة لهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين أثناء عملهم في أعمال تركيب السيراميك بالشقة، وإخفاء المسروقات لدى صديقهم، وقاموا بالإرشاد عن المسروقات

وأرشد المتهمون عن المسروقات، واعترفوا بقيامهم بسرقة مشغولات ومقتنيات الفنانة ميرهان حسين أثناء عملهم في الشقة، وإجراء بعض التشطيبات بها وبضبط صديقهم اعترف بأنه على علم بان المضبوطات مسروقة من إحدى الشقق وكان يستعد لتصرف فى بيعها.

واصطحبت مأمورية أمنية المتهمين إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات معهم وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء المجنى عليها للتعرف على المسروقات تمهيدًا لاستلامها بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية.