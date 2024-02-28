محافظ أسوان يفتتح معرض " اهلا رمضان "

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض "اهلا رمضان "،وسط الألف من اهالي أسوان.

وشدد المحافظ علي ان يبقي الجميع طوال فترة المعرض ملتزما بنفس أسعار الافتتاح، حتي يتمكن لأهالي أسوان الشراء في اي وقت وعلي من يحالفه الحظ القدوم اليوم ياتي بالوقت الذي يناسبه ليجد السلع متوافره، وأهم السلع هي السكر والزيت والارز بالاضافه الي ياميش رمضان

وحرص علي ان كل مواطن ياخد حصه من هذه السلع المهمه، عن طريق صرف السكر والزيت بصورة بطاقة الرقم القومي حتي لا يتم احتكار السلع لمجموعه بعينها.



مضيفا ان المعرض متواجد بشكل دائم حتي قدوم شهر رمضان وعلي الجميع من هم مشاركين الحفاظ علي تواجد السلع بشكل مستمر مثل الافتتاح .