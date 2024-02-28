محمود التهامي يحيي مولد السيدة عائشة.. غدًا

يقوم الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين بإحياء الليلة الختامية لمولد السيدة عائشة رضى الله عنها غدًا الخميس بمركز شباب الإمامين والتونسي بمنطقة وسط القاهرة.

المدائح النبوية

وتوافد المئات من المحبين من محافظات الجمهورية لإحياء الاحتفال بالمولد، فيما تقام المدائح النبوية والأمسيات الدينية بمسجد السيدة عائشة.

ويبدأ الحفل المنتظر في تمام الساعة التاسعة مساء.

يأتي ذلك برعاية مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير" برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعه وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.