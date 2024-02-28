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الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محمود التهامي يحيي مولد السيدة عائشة.. غدًا

الشيخ محمود ياسين
الشيخ محمود ياسين التهامي

يقوم الشيخ محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين بإحياء الليلة الختامية لمولد السيدة عائشة رضى الله عنها غدًا الخميس بمركز شباب الإمامين والتونسي بمنطقة وسط القاهرة.

 المدائح النبوية

وتوافد المئات من المحبين من محافظات الجمهورية لإحياء الاحتفال بالمولد، فيما تقام المدائح النبوية والأمسيات الدينية بمسجد السيدة عائشة.

ويبدأ الحفل المنتظر في تمام الساعة التاسعة مساء.

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الليلة.. محمود التهامي يعود بالإنشاد في مولد السيدة زينب

يأتي ذلك برعاية مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير" برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعه وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

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غدًا.. محمود التهامي يعود بالإنشاد في مولد السيدة زينب

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