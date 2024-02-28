الاستخبارات الإيطالية تحدد أسباب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

قدمت الاستخبارات الإيطالية تقريرا يوم الأربعاء، تضمن تقييماتها لأسباب عدم تحقيق القوات الأوكرانية لأهداف هجومها المضاد في العام الماضي.

وحسب روسيا اليوم، جاء في التقرير أن "الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق الهدف المقرر الرئيسي، ألا وهو قطع الممر البري الذي يوصل روسيا بالقرم".

وأوضحت الاستخبارات أنه "من بين العوامل الرئيسية التي أثرت على العملية، نقص الوقت المحدد لتحضير القوات، وإمكانيات محدودة للهجمات من الجو ومن قبل المدفعية، وكذلك الفشل في مباغتة الدفاعات الروسية".

يذكر أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في يونيو الماضي وانتهى في الخريف بشكل عام. وكانت الجهود الرئيسية تتركز على المحور الجنوبي في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وأجمعت التقييمات الروسية والغربية وتقييمات القوات المسلحة الأوكرانية نفسها على أن الهجوم المضاد لم يحقق الأهداف التي كانت القيادة الأوكرانية تسعى إليها.