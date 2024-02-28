عاجل
إبراهيم عيسى يهاجم تصريحات إسماعيل هنية: تجارة بالدم وصفاقة (فيديو)
الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاستخبارات الإيطالية تحدد أسباب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

هجوم أوكراني
هجوم أوكراني

قدمت الاستخبارات الإيطالية تقريرا يوم الأربعاء، تضمن تقييماتها لأسباب عدم تحقيق القوات الأوكرانية لأهداف هجومها المضاد في العام الماضي.

 

وحسب روسيا اليوم، جاء في التقرير أن "الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق الهدف المقرر الرئيسي، ألا وهو قطع الممر البري الذي يوصل روسيا بالقرم".

وأوضحت الاستخبارات أنه "من بين العوامل الرئيسية التي أثرت على العملية، نقص الوقت المحدد لتحضير القوات، وإمكانيات محدودة للهجمات من الجو ومن قبل المدفعية، وكذلك الفشل في مباغتة الدفاعات الروسية".

 

يذكر أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في يونيو الماضي وانتهى في الخريف بشكل عام. وكانت الجهود الرئيسية تتركز على المحور الجنوبي في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

 

وأجمعت التقييمات الروسية والغربية وتقييمات القوات المسلحة الأوكرانية نفسها على أن الهجوم المضاد لم يحقق الأهداف التي كانت القيادة الأوكرانية تسعى إليها.

 

 

مواد متعلقة

حملات تدعو لمقاطعة التمور الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية

زيلينسكي: مبادرة ماكرون لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطوة ملموسة

روسيا تهدد بإجراءات عسكرية عقب انضمام السويد للناتو

جو بايدن يخضع للفحوصات الطبية السنوية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"

الخارجية الفلسطينية: حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط

"حزب الله": انتشار ‏لجنود إسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشا

تقرير إسرائيلي يحذر من غضب مصر
الجريدة الورقية