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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حصاد عمليات المقاومة بالضفة الغربية في 24 ساعة

المقاومة
المقاومة

نشرت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، حصاد أعمالها اليوم الأربعاء، التي تمت خلال الـ24 ساعة الأخيرة وضمن معركة "طوفان الأقصى".

 

وفي السطور التالية ملخص عمليات المقاومة:

 

مجموع أعمال المقاومة: 20

 

كالتالي :

· اشتباكات مسلحة واطلاق نار: 3

· اندلاع مواجهات والقاء حجارة: 14

· عبوات ناسفة: 1

· تصدي للمستوطنين: 1

· مظاهرات: 1

 

القدس

- حاجز شعفاط: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

 

رام الله

- البيرة: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- عبوين: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- ضاحية الريحان: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

 

جنين                                                   

- مخيم جنين: اشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة واندلاع مواجهات.

- حاجز دوتان: اطلاق نار.

- جنين: اندلاع مواجهات والقاء حجارة

- رمانة: اندلاع مواجهات والقاء حجارة

- يعبد: اندلاع مواجهات والقاء حجارة

 

بيت لحم

- بيت لحم: مظاهرات.

- حوسان: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

 

قلقيلية

- قلقيلية: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

- عزون: اندلاع مواجهات والقاء حجارة.

 

نابلس                                                 

- مخيم بلاطة: اشتباكات مسلحة واندلاع مواجهات.

- أودلا: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- قبلان: اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- بورين: تصدي للمستوطنين.

 

العمليات النوعية :       

  • إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في مدينة نابلس.

- اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين وإطلاق النار على حاجز دوتان.

 

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