حملة مكبرة لإزالة ٤ حالات تعدى بقروي حجازة بقنا

قاد فراج الوحش نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، حملة ازالات مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية حجازة ، رافقه خلال اعمال الحملة مأمور مركز شرطة قوص حازم الشيخ، وفرقة دعم من قوات الامن المركزي من مديرية أمن قنا ، فضلا عن مسئولي وحدة استرداد اراضي الدولة بالمدينة.

واشار " الوحش" الي ان جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٤ قرار ازالة لحالات مستهدفة من اجمالي مساحة ٩٠٠ م تقريبا من أراضي املاك الدولة وبعض الملكيات الخاصة وذلك لقيام اصحابها بالبناء بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.،لافتا إلى أن التعديات عبارة عن اسوار من الطوب الابيض والمونة الأسمنتية وبعض التشوينات.

و اكد فراج الوحش نائب رئيس المركز ان الوحدة المحلية بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة تواصل جهودها للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة ، بالإضافة إلى زالة اي أعمال تشوين معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها. مشددا علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.