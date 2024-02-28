ريال مدريد يكثف مفاوضاته لضم ألفونسو ديفيز

يسعى مسؤولو التعاقدات بنادي ريال مدريد الاسبانين للحصول على توقيع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد الصحفي خورخي بيكون أنه في الفالديبيباس يتحدثون عن الكندي بالفعل كواحد منهم، وفقط اقتراب بايرن ميونخ من تجديد عقده أو طلب سعر باهظ مقابل التخلي عنه من شأنه أن يعقد الصفقة، مما يؤدي إلى تفعيل الخطة البديلة.



فالريال إما أن يوقع مع ديفيز هذا العام بسعر معقول أو مجانا في عام 2025 بعد انتهاء عقده مع الفريق البافاري.



وفى سياق متصل، كشفت صحيفة أس الإسبانية عن خطة جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد للاستعداد للمشاركة في مواجهة لايبزيج ، المقررة الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



وخطة بيلينغهام التي يعمل عليها هي أن يحصل على دقائق لعب قليلة ضد فالنسيا كي يصبح جاهزا 100% ضد لايبزيج، وأحرز الإنجليزي تطورا في التعافي من إصابته لكنه حتى الآن لم يتلقى التصريح الطبي للعب في الميستايا ولكن من المتوقع أن يحصل عليه غدا الخميس أو الجمعة.