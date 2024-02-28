السعادة تسيطر على فريال يوسف في بوستر "بابا جه "

تصور النجمة فريال يوسف مشاهد مسلسلها الجديد “بابا جه” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

وتصدرت النجمة فريال يوسف، بوستر ترويجيا جديدا للمسلسل، ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، صورة البوستر الترويجي عبر موقع فيس بوك، وكتبت: "انتظروا مسلسل بابا جه مع النجمة فريال يوسف حصريًا على DMC".

شخصية فريال يوسف

حيث تجسد شخصية "نهى" وهى أم لطفل عمره 8 سنوات، تربطها صلة مع أكرم حسنى وتنشأ العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية خلال الحلقات.

فريال يوسف

وكانت بدأت الشركة المنتجة لمسلسل “بابا جه” بطولة النجم أكرم حسني، الترويج للعمل الذي من المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024.

حيث نشرت صورة لأكرم وهو يحمل العديد من علب وحقائب الهدايا التي ارتفعت حتى غطت وجهه، فضلاً عن إحاطته بالكثير من البالونات.

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أكرم حسني



قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أبطال المسلسل

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وكانت شاركت الفنانة فريال يوسف مؤخرًا في مسلسل "أم البنات" مع النجمة سهير رمزى.

يذكر أن مسلسل "أم البنات" بطولة سهير رمزي، فريال يوسف، ناصر سيف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ياسمين جمال، وتأليف احمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

وكانت شاركت الفنانة فريال يوسف مؤخراً فى فيلم “حسن المصرى”، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم واللبنانية دي دياموند بو عبود ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشى وتدور أحداثه في اطار اكشن به العديد من الأحداث المشوقة والمشاعر الإنسانية.