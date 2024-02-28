وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب تجنيد الحريديم في صفوف الجيش

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت: لم نشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد.

وأضاف وزير الدفاع في مؤتمر صحفي، أن جنوده يحاربون في غزة وعلى الجبهة الشمالية، لافتا إلى أنه يبذل قصارى جهده لاستعادة المختطفين.

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

الأثمان التي نتكبدها في أعداد القتلى والجرحى باهظة

هذا هو وقت الوحدة والتعاون من اجل حماية الوطن

نبذل قصارى جهدنا من أجل إعادة المختطفين

علينا تكثيف العمليات العسكرية في غزة من أجل إعادة بقية المختطفين

هناك حاجة حقيقية لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة الاحتياط

سنقوم بتصفية أي مخرب يؤثر على أمننا وسنفعل كل ما يلزم لإعادة السكان إلى شمالي البلاد

نبذل قصارى جهدنا من أجل استعادة المختطفين من يد حركة حماس

ندفع ثمنا باهظا جدا في صفوفنا ونعمل على تحقيق أهداف الحرب

سننتصر في الحرب وأنا مؤمن بهذه النتيجة

هذه الحرب فرضت علينا ويجب اتخاذ قرارات مختلفة عما اتخذناها قبل سنوات

لم نواجه مثل هذه الحرب في السنوات الأخيرة وقد فرضت علينا

يجب أن يتم تجنيد الحريديم في صفوف الجيش