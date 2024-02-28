رمضان 2024| DMC تروج لمسلسل "بابا جه" ببوستر تشويقي لنسرين أمين

تصور النجمة نسرين أمين مشاهد مسلسلها الجديد “بابا جه” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

وتصدرت النجمة نسرين أمين، بوستر ترويجيا جديدا للمسلسل ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC، صورة البوستر الترويجي عبر موقع فيس بوك، وكتبت: "انتظروا مسلسل بابا جه مع النجمة نسرين أمين حصريًا على DMC".

نسرين أمين

شخصية أكرم حسني

حيث يظهر أكرم حسني فى المسلسل بدور مدير فندق يفقد وظيفته بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.

وكانت نشرت المتحدة صورة لأكرم وهو يحمل العديد من علب وحقائب الهدايا التي ارتفعت حتى غطت وجهه، فضلاً عن إحاطته بالكثير من البالونات.

أكرم حسني

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية بوستر جديد للنجم أكرم حسني من مسلسل "بابا جه"، الذى يخوض به السباق الرمضاني لعام 2024.

أكرم حسني



قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أبطال المسلسل

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أكرم حسني

وكانت أعربت الفنانة نسرين أمين، سعادتها مؤخرًا بالمشاركة فى فيلم "يوم 13" مؤكدة أنه من أهم التجارب السينمائية التي شاركت فيها حتى الآن.

وأضافت نسرين أمين إنها فخورة بردود الفعل على الفيلم، مؤكدة أن المشاهد استمتع فيه بتجربة سينمائية هي الأولى من نوعها، مشيرة إلى أنه فيلم ممتع، وهو أول فيلم مصري وعربي بتقنية ثري دي.

نسرين أمين

ووجهت نسرين أمين الشكر إلى المخرج وائل عبدالله على هذا الفيلم المهم، مؤكدة أنها تحمست للعمل بشدة لفكرته وأحداثه التي تعتمد على الإثارة والتشويق، موضحة أن هذا الشكل تفتقده السينما المصرية.

ولفتت إلى أنها تميل في اختياراتها إلى الأعمال التي تستفز طاقتها الفنية على أن تكون لها قيمة ومكتوبة بشكل جيد وغير مكررة وتجذب الجمهور.

قصة يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داوود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D.

نسرين أمين

أبطال يوم 13

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.