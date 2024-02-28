الأربعاء 28 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تقارير البنتاغون: الولايات المتحدة فشلت في ردع جماعة الحوثي

ضربات
ضربات

كشفت نشرة "دايلي أون ديفانس"، الذي توزّع على الصحافيين المعتمدين في البنتاغون، أن الولايات المتحدة فشلت في مهمة ردع جماعة الحوثي، لكنها تمكنت من إضعاف قدراتها إلى حد معين.

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وأضافت النشرة الذي يعدها المحلل العسكري جيمي ماكنتاير، أن البنتاغون يقدّر أن الضربات الأميركية وقوات التحالف دمرت أكثر من 150 صاروخا ومنصة إطلاق تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وأن رؤساء الأركان في البنتاغون لا يعرفون مقدار القوة النارية التي مازال الحوثيون يحتفظون بها أو ما هي نقطة الانهيار لديهم.

وأوضحت أنه ما زالت لدى جماعة الحوثي القدرة الصاروخية وأنهم قد يستخدمونها في أي وقت ومن دون انقطاع.

ونقل التقرير أن إيران لا تسيطر على الحوثيين بالطريقة التي تسيطر بها على الميليشيات المتحالفة معها في العراق وسوريا، لكن من المؤكد أن لديها خيار تقديم الدعم للحوثيين أو حجبه، والذي بدونه سيكافح الحوثيون لتحديد موقع السفن وضربها بشكل فعال في البحر الأحمر وخليج عدن.

 

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