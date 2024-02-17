أمريكا تُدخل قرار تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ.. والجماعة ترد

أدخلت الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، قرار تصنيف جماعة الحوثي اليمنية كـ"منظمة إرهابية" حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها على منصة إكس، إن هذا القرار جاء ردًا على الهجمات المتكررة التي نُفذت على السفن المدنية في البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة، أن الولايات المتحدة ستستمر في التزامها بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وعلق الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، عبر منصة "إكس"، على القرار معتبرًا أنه يعكس "نفاقًا مكشوفًا ومفضوحًا" من الولايات المتحدة.