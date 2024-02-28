قفط أول المديرية في التوجيه الجمعي والارشاد التربوي للمراحل التعليمية الثلاث
اعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي على مستوى المديرية التي تمت بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية ، وحصلت فيها إدارة قفط التعليمية على المركز الأول في كل مرحلة تعليمية .
واوضح السيد أن المراكز الاولى الفائزة على مستوى المرحلة الإبتدائية هي العويضات الابتدائية المشتركة (الأول) ، و نجع حمادي الابتدائية المشتركة (ثان) ،و الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي بقنا ( ثالث ) .
و تهدف المسابقة إلى سبل غرس القيم الانسانية كالاحترام والصدق والعدالة والمعرفة و العطف والتعاون بين تلاميذ تلك المرحلة .
كما جاءت مدرسة نجع كوم المؤمنين الاعدادية بإدارة قفط التعليمية في المركز الأول عن المرحلة الإعدادية ، و المعنى الاعدادية المشتركة بإدارة قنا التعليمية مركز ثان ، و البنات الاعدادية بفرشوط مركز ثالث، وتمحورت موضوعات التباري في تلك المرحلة حول توعية الطلاب بأهمية البيئة الخضراء ونشر وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة .
بينما أحرزت قفط الثانوية الصناعية بنين مركز أول عن المرحلة الثانوية ، و البحري قامولا الثانوية بنقادة مركز ثان ، و ابوبكر الصديق الثانوية بنين بقنا مركز ثالث ، حيث قدم الطلاب رؤى واطروحات متميزة عن تنمية المهارات الحياتية و العمل الجماعي والمرونة و ادارة الوقت و التفاوض والاتصال الفعال .
نفذت المسابقة تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و أعدها وقيمها الاستاذة احلام محمود الموجه العام للتربية الاجتماعية و الدكتور سيد مرزوق الموجه الأول والاستاذ مصطفى النمر مسئول مكتب الخدمة المدرسية .