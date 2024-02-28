محافظ كفرالشيخ يطمئن علي "عامل نظافة" بالمستشفى العام

اصيب اثناء عمله

اطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشيبشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، علي "عبدالحميد رمضان حامد_ 55 سنة، عامل نظافة، بمستشفى كفرالشيخ العام، اثر إصابته بحادث تصادم سيارة بطريق صبري القاضي، موجهًا بسرعة تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم له، متمنياً له الشفاء العاجل.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بدور عمال النظافة والتجميل وجهودهم المبذولة في الحفاظ على نظافة وجمال المدن والقري، كما أثنى على دورهم الهام في خدمة المجتمع ومساهمتهم في الإرتقاء بالمستوى الحضاري، مؤكدًا على تقديم المزيد من الدعم لهم ورعايتهم.

وخلال جولته تفقد محافظ كفر الشيخ، عدد من أقسام المستشفى العام للإطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موجهاً بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ

جاء ذلك بحضور أحمد عيسي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.