رئيس القومي للسينما: إقامة فعاليات مميزة نتاج لمجهودات ضخمة

خلال افتتاح "الإسماعيلية للأفلام"

وجه الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، الشكر لوزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والقائمين على فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لما بذلوه من جهود كبيرة لإقامة المهرجان.



وقال رئيس المركز القومي للسينما، خلال كلمته في افتتاح أول أيام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن المهرجان يضم أفلام مميزة ومختلفة نتاج لمجهودات كبيرة خلال الأشهر الماضية.



وبدأ حفل انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الأربعاء، في دورته الـ 25، بالسلام الوطني، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

ويشارك في المهرجان 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

ومن المقرر أن يستمر مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقرر انطلاقه من اليوم 28 فبراير حتى الخامس من مارس 2024، وتُعد هذه الدورة تحديدًا مميزة وخاصة جدًا لدى مهرجان الإسماعيلية؛ لأنه يتزامن الاحتفال باليوبل الفضي لانطلاق الدورة الـ25 من تاريخ أول دورة له عام 1991.

وبدأ حفل الافتتاح، بمقطع من العزف الموسيق، وعرض فيلما قصيرا مدته ٥ دقائق عن تاريخ المهرجان طوال ال25 عاما، كما يعرض فيلمين رممهما مهرجان الإسماعيلية احتفالا بمئؤية رائد السينما التسجيلية عبدالقادر التلمساني وهما " الفأس والقلم " نهاية خط بارليف" بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة.



يأتي انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي، بحضور وزير الثقافة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، برئاسة الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان.



ومن المقرر أن تلقى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كلمة افتتاحية المهرجان بحضور محافظ الإسماعيلية والنقاد الفنيين وجميع المشاركين في اللجان والمسابقات الأربعة للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة والحركية والروائية.



كما سيكرم المهرجان في دورته الـ25، والتى تستمر حتى 5 مارس المقبل، المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على.

