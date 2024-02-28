وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع

طريق الإنسان نحو الهلاك المحتوم يبدأ عبر لحظة شيطانية قانمة تُنتزع خلالها من وجدانه جميع الموروثات الأخلاقية والدينية التي طالما نشأ عليها منذ نعومة أظافره، فيصبح سبيله نحو الوقوع في المحظور ممهداً ليؤدي به في نهاية المطاف إلى غياهب التهلكة.

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع

وتتردد كثيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى جرائم تحت مسمى "الإضرار بالقيم الأسرية"، فما هي وما عقوبتها ؟

وقد جرم القانون رقم 175 لسنة 2018، تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت"، ونص على أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، كما تنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المشدد 5 سنوات لـ سائق لاتهامه بقتل شخص لخلافات بينهم بالخصوص

كما عاقبت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، سائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض، وذلك آثر خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5833 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2734 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد خ م"، 29 سنة، سائق، مقيم الخصوص، لأنه في يوم 15 / 4 / 2023، بدائرة الخصوص، ضرب المجني عليه "أحمد علي علي سيد أبو دشيش"، عمداً إثر خلف بينهما وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته دون أن يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه يوم الواقعة حضر المجني عليه رفقة أخرين للمتهم ونشب بينهم مشاجرة علي إثر خلافات سابقة، على إثرها تعدي المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته إلا أنه توفي أثناء ذلك.