تريزيجه يقود طرابزون سبور لنهائي كأس تركيا

حقق فريق طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجه فوزا هامًا على ضيفه بلدية إسطنبول أو باشاك شهير بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات دور ربع النهائي على ملعب شينول جونيش.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ادين فيسكا في الدقيقة 57 ، وبهذا الفوز حجز فريق طرابزون سبور بطاقة التأهل إلى نصف نهائى كأس تركيا.

وشارك الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه في تشكيل فريقه طرابزون سبور الأساسي ضد فريقه السابق باشاك شهير وتم استبداله في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

في سياق متصل يحتل فريق طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، حيث خاض 27 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 10 مباريات، بينما يتواجد بلدية إسطنبول أو باشاك شهير في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 36 نقطة جمعها من 27 مباراة حيث فاز في 10 لقاءات وتعادل 6 وخسر 11 مباراة .