الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة ٥١ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تنظيم حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية .

 

وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجارى ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة ، سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٥١ حالة تعدِِ  على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها ، ٩ حالات تعدِِ زراعة وبناء على أراضي أملاك الدولة ، و٣٨ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، و ٤ حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون ١١٩ بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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