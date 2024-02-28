إزالة ٥١ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تنظيم حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية .

وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجارى ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة ، سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٥١ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف، منها ، ٩ حالات تعدِِ زراعة وبناء على أراضي أملاك الدولة ، و٣٨ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، و ٤ حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون ١١٩ بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.