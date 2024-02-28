الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بتكلفة 15مليون جنيه 

سكرتير بنى سويف يفتتح 4 مساجد 

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ،يوم الجمعة المُقبل، لافتتاح 4 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز : الواسطى، ببا والفشن ، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيهاً ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

حيث أناب المحافظ  د محمد هاني غنيم"السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام في افتتاح مسجد الفتح بعزبةأبو النور مركز الواسطى بتكلفة 6 ملايين جنيها "بالتعاون مع المكتب الكويتي، وإنابة رئيس مركز ومدينة الفشن في افتتاح مسجد عمربن الخطاب بقرية الفنت بتكلفة 2.5 مليون جينهاً ، بجانب افتتاح المسجد الشرقي بعزبة الزيني / الجفادون بتكلفة 1.5 مليون جنيهاً ، وإنابة رئيس مركز ومدينة ببا في افتتاح مسجد العرب بقرية هلية بمركز ببا بتكلفة 5 مليون جينها

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