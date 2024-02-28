3 نجوم من برشلونة علي رادار الدوري السعودي

دخل 3 لاعبين من صفوف نادي برشلونة ضمن دائرة اهتمامات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لإستقطابهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن صندوق الاستثمار بالدوري السعودي وضع كلًا من الجناح البرازيلي رافينيا دياز والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ضمن تعاقدات المسابقة المُحتملة بسوق الانتقالات المقبلة.

ومن المُنتظر أن تتجدد العروض السعودية للتعاقد مع رافينيا الصيف المقبل، وقد يختلف رد اللاعب هذه المرة، بسبب صعوبة استعادة مكانته الأساسية في الفريق الكتالوني، بعد التألق الأخير للجناح الأيمن الإسباني لامين يامال.

وبالإضافة إلى رافينيا، تستهدف بطولة الدوري السعودي التعاقد مع ليفاندوفسكي وتير شتيجن، اللذين يصنفان ضمن أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة برشلونة الحالية.

ومن المُتوقع أن يتواصل النشاط السعودي الكبير في سوق الانتقالات، خلال الصيف القادم، وسط تقارير تتحدث عن تطلعات أندية دوري روشن لضم نجوم جدد، على رأسهم المهاجم المصري محمد صلاح من ليفربول، ولاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي.