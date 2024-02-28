شباب ابوتشت تشارك في فاعليات ملتقيات برلمانية بمديرية الشباب والرياضة بقنا

شاركت إدارة شباب ابوتشت في ملتقيات برلمانية والمقامة بمديرية الشباب والرياضة بقنا، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني لبرلمان الشباب، خلال الفترة من ٢٨و٢٩ فبراير الجاري .

شارك في الملتقي رأفت صبحي خبير برلماني بمجلس النواب وأعضاء برلمان الشباب لجميع الادارات، واستعرض خلال حديثه عن تعريف مجلس النواب وهئته البرلمانية ودوره التشريعي والرقابي والسياسي والمالي.

وتناول صبحي الادوات الرقابية ومنها طلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة العاجل وسحب الثقة والبيان العاجل واختصاص كل لجنة وتشكيلها.

وأكد محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب وتدريبهم علي المشاركة في الحياة السياسية والنيابية .

وقال محسن الجعفري مدير الادارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بقنا، علي ان الوزارة بتعمل علي رفع الوعي السياسي لديهم والتدريب علي العملية الانتخابية ومراحلها.

واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت، علي دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية واشراكهم في العمل السياسي والمجتمعي.

وأوضح احمد عيسي هريدي وكيل الإدارة علي توسيع قاعدة المشاركة والنزول علي ارض الواقع والاحتكاك مع المواطنين.

فيما ثمن رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة والبرلمان والتعليم المدني بالإدارة علي أهمية الشباب ودورهم في بناء بلدهم و مستقبلهم، وذلك من خلال مشاركتهم في الحياة النيابية التي وفرها لهم الدستور ومن خلال الورش والمؤتمرات وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والأفكار الهادمة للدولة المصرية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والاستاذ محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.