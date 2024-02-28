بدء مراسم استقبال الضيوف في مهرجان الإسماعيلية الدولي

بدأ منذ قليل مراسم استقبال ضيوف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على السجادة الحمراء بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك قبيل انطلاق حفل الافتتاح الذي تشهده وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية وصناع الافلام في مصر والعالم العربي .

ويشارك 121 فيلم في المسابقات الرسمية ممثلين عن 62 دولة بينهم 11دولة عربية .كما يتم تكريم المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما في مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.



و سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.



ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.