مدير تعليم دشنا ورئيس قطاع التأسيس العسكري يتفقدا مدرسة دشنا العسكرية

أستقبل طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا، التعليمية اللواء أركان حرب مختار محفوظ رئيس قطاع قنا للتأسيس العسكري والدكتور نجم على مدير عام التعليم الفنى بزيارة تفقدية اليوم الأربعاء لمدرسة دشنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين يرافقه العميد عصام عبد الراضى قائد المدرسة.

بدأت الجولة بحضور طابور الصباح والاذاعة المدرسية ثم شهدا العرض العسكرى لطلاب التربية العسكرية بفناء المدرسة ووتفقدا فصل التربية العسكرية ومكتب قائد المدرسة لتقيم المدرسة ضمن مسابقة أفضل مدرسة عسكرية.

وأشاد اللواء مختار بمستوى الانضباط والالتزام من جانب القيادات التعليمة والطلاب ومستوى النظافة وحسن التعاون وحث المدرسة على التنافس وهو ما يخلق جيل واعي ومثقف وقيادي قادر عن التحدى .

وأضاف طارق نور الدين المدير العام ان التعليم الفني هو قاطرة التنمية للدولة المصرية وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى التعليم الفني اهتماما بالغا لتحقيق ما تطمح اليه الدولة المصرية من تقدم عن طريق العلم وبناء شخصية الإنسان وفقا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠ .

وفى ذات السياق تفقدا مدرسة دشنا الفندقية وتبادلا الحوار مع الطلاب بالمطبخ أثناء عمل نوعيات من الطعام ووجها باستغلال الاجهزة أفضل استغلال لصالح العملية التعليمية .

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية والمؤسسة العسكرية بالإستراتيجية القومية للانتماء والولاء والوعي الفكري لدى النشئ وصفوف الطلبة .