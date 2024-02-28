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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد لطائرة كواد كابتر الإسرائيلية بعد إسقاطها

صورة للطائرة كواد
صورة للطائرة كواد كابتر

نشرت سرايا القدس مشاهد للطائرة الصهيونية من نوع "كواد كابتر" التي أسقطتها وسيطرت عليها، خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق خانيونس.

على جانب آخر، افتتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مركزًا للصحة النفسية لعلاج الجنود المحتاجين لرعاية الصحة العقلية والنفسية.

 

وحسب سبوتنيك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه خوفا من موجة الطلبات المتزايدة، فإن الجيش الإسرائيلي يعلن عن افتتاح مركز للصحة العقلية لعلاج الجنود الذين يحتاجون إلى رعاية الصحة العقلية.

 

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أن مركز الصحة النفسية أو العقلية سيكون مركزا وطنيا وإقليميا، على حد وصفها.

 

 

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