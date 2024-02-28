الصيد يحصد فضية التتابع ببطولة الجيزة للسباحة

استمر فريق السباحة فى حصد المراكز الاولى خلال منافسات بطولة الجيزة للسباحة لمرحتلى 11- 14 سنة ناشئين وناشئات والتى تقام بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة خلال الفترة من 23-29 فبراير 2024.

حيث استطاع فريق مرحلة 14 سنة ناشئين حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني فى سباق تتابع 4*100 م حرة بفريق مكون من السباحين ( ادم احمد – سيف عمرو – ياسين ايهاب – حسين احمد ) كما حقق السباح عمر وليد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 100 م صدر.



سباحة الصيد تواصل التألق فى بطولة الجيزة لمرحلتى 14،11سنة

واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى اليوم الثالث لبطولة الجيزة لمرحلتى 14،11سنة والتى تقام فعالياتها بمجمع حمام السباحة بستاد القاهرة وجاءت نتائج اليوم الثالث كالتالى:



مرحلة 14 سنة

- حقق السباح ياسين كريم المركز الاول والميدالية الذهبية في سباق 100 م ظهر

- حقق السباح ادم احمد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 م حرة

- حقق السباح فؤاد محمود المركز الثالث والميدالية البرونزيةفي سباق 100 م ظهر

- حققت السباحة ماهيتاب ايمن المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 م صدر

- حققت السباحة تيا محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 200 م فراشة



مرحلة 11 سنة

- حقق السباح مالك خالد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 100 م ظهر