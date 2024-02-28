صحة قنا تختتم تدريبات الحوكمة للعاملين بالقطاع الصحي

أنهت مديرة الشؤون الصحية بقنا، تدريباتها المختلفة لعدد من العاملين بقطاع الصحة بالمحافظة حول الحوكمة وأساسياتها وتشريعاتها، وذلك في الاسبوع الثالث من شهر فبراير، والذي حددته وزارة الصحة كأسبوع للحوكمة من كل عام بتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية والدكتور محمد فوزي مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن التدريب شمل التعريف الصحيح بالحكومة والمفاهيم المختلفة الخاصة بها.

وأضاف بدران أن التدريب الذي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة بنشر ثقافة الحوكمة بين العاملين شمل التوضيح بمعايير الحوكمة المختلفة والتي تضم الكفاءة ، الجودة ، النزاهة ، الفعالية والشفافية.

فيما أوضحت الدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط ومسؤل الحوكمة بالمديرية أن التدريبات ناقشت ممارسات الحوكمة المختلفة كالتشريعات والأنشطة والقوانين المختلفة بهدف تحقيق النتائج المرجوة من الخدمة الصحية.

وأضافت الدكتورة سمر أن التدريب ناقش كيفية الإستغلال الأمثل للموارد البشرية ودعم إتخاذ القرار للعاملين بالمنظومة الصحية بما يعود بالنفع والعائد الجيد علي الإرتقاء بمنهجية العمل وتطوير الفكر البشري لديهم بما يتلاءم ورؤية مصر ٢٠٣٠.