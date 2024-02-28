التركي أردا جولر غاضب من ريال مدريد

بات اللاعب التركي أردا جولر صاحب الـ19 عامًا في حالة من الضيق من نادي ريال مدريد والذي إنضم لصفوفه في الانتقالات الصيفية الماضية.

حيث يغيب النجم التركي صاحجب الـ19 عامًا منذ 6 أشهر أي من بداية الموسم بسبب إصابات مختلفة، مما زاد إحباطه بعد شهرين من عدم اكتمال اللياقة البدنية، التي جعلته يشارك لمدة 91 دقيقة فقط، أقل من نيكو باز.

وظهر حزن اللاعب التركي وغضبه بعد ان ألقى قميصه أمام ألميريا، بعد أن قام بالإحماء ثم تم تركه على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة.

كما وقع حادث آخر خلال الأسبوع الماضي، عندما كان من المقرر أن يشارك لكن أنشيلوتي أجلسه مرة أخرى بعد أن سجل لوكا مودريتش هدف فوز رائع ضد إشبيلية.

وبعد المباراة قال أنشيلوتي بأن جولر يجب أن ينظر للأمر بطريقة أكثر نضجًا، وأوضحت صحيفة الأس بأن النادي شعر بالانزعاج من سلوك أردا جولر في الفالديبيباس، ورغم تفهمهم لإحباطه بسبب الطريقة التي سار بها الموسم والضغوط التي يتعرض لها من تركيا فإنه لا يُقدم أي خدمة لنفسه، وهو ما يزيد من إمكانية إرساله لأحد الفرق على سبيل الإعارة في الموسم القادم.