مجلس جامعة أسيوط يعقد اجتماعه الشهري برئاسة المنشاوي

عقد مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ جلسته الشهرية اليوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

فى مستهل الاجتماع؛ وجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ الشكر للرئيس السيسي؛ على اتخاذه قرارات الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، انطلاقاً من واجب الدولة؛ لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وهنأ الدكتور المنشاوي، أسرة الجامعة والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يعيده علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللوجستية، والخدمات التعليمية؛ لذوي الهمم، وزيادة الأنشطة الطلابية؛ لتنمية، وصقل مهارات، وقدرات هؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات، والأنشطة، التي تسهم في دمج الطلاب ذوي الهمم مع زملائهم، وتقديم ندوات توعوية، وتثقيفية بحقوقهم، وذلك فى إطار جهود الدولة؛ لدمجهم في المجتمع.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطط التنفيذية للأنشطة؛ الثقافية، والفنية، والرياضية؛وكذلك الاهتمام بعقد الندوات التثقيفية، وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي، ومحاربة المفاهيم، والأفكار غير السوية، وضرورة استمرار الجامعة في تنفيذ القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية؛ للمناطق الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس الجامعة؛ على بدء العمل بمشروع أرض الجامعات المصرية، بمحافظة الوادي الجديد، ومتابعته، وذلك في إطار البدء الفعلي فى استصلاح الأراضي لكل جامعة، بمحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء مزارع مزدوجة تخصصية علمية، يكون لها مردود على تطوير البحث العلمي فى الجامعات المصرية، وتسهم فى تنفيذ خطة الدولة؛ لتنمية إقليم الصعيد.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة والأحداث البارزة خلال شهر فبراير 2024 أهمها، تقدم الجامعة فى تصنيف ويبمتركس الأسباني لاستشهادات جوجل سكولر بزيادة قدرها 51.111 استشهاداً، بتقدم 70 مركز خلال عام واحد فى التصنيف الإسباني العالمي، القيام بتجديد وتطوير نادي الجامعة؛ لرفع كفاءته، وتحسين خدماته، وتطوير نشاطه.

وأشاد مجلس الجامعة؛ بتنظيم إدارة التجنيد والتعبئة احتفالية كبرى بالجامعة؛ لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية؛ لشباب المحافظة، من ذوى القدرات الخاصة، والاهتمام بتعزيز التعاون الأكاديمي، والبحثي، مع المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، وافتتاح عدداً من أعمال التجديد والتطوير بكلية الهندسة، وتوقيع الجامعة لأربعة بروتوكولات تعاون مشترك في مجالات؛ البيئة،والموارد الطبيعية، والمائية، والاستشعار عن بعد، والتغيرات المناخية.

وأشاد مجلس الجامعة؛ بزيارة عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة حضر موت اليمنية؛ لتعزيز التعاون العلمي، والبحثي القائم بينهما، وكذلك زيارة المستشار الثقافي الأسبق لليمن وأوزباكستان؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وأيضا زيارة مدير المعهد القومي للاتصالات للجامعة؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون؛ العلمي، والأكاديمي.

وأشاد المجلس، بفاعليات الملتقى الياباني الثقافي العلمي، والمعرض الثقافي المصري- الياباني، بحضور ممثل سفارة دولة اليابان بالقاهرة، واستقبال الجامعة للجنة ممثلة عن وزارة التعليم العالي؛ لاعتماد لائحة كلية العلوم والتكنولوجيا بالجامعة الأهلية، ومشاركة رئيس جامعة أسيوط- عبر الفيديو كونفرنس - لإطلاق مشروع بحثي بالجامعة، بالتعاون مع جامعة كاردف ميتروبوليتان بالمملكة المتحدة، واستقبال الجامعة؛ لخبير ألماني فى جراحة المسالك؛ لبحث سبل التعاون والتطوير الطبي، والعلمي،ومشاركة الدكتور أحمد المنشاوي؛ في إطلاق مشروع الجامعات المصرية بالوادى الجديد، بحضور وزير التعليم العالي؛ إطلاق الجامعة لأعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي بعنوان:" التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية .. التحديات والحلول" ؛ بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتدشين مبادرة " هنجملها" للتنمية المستدامة بالحرم الجامعي؛ ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في الوطن العربي، افتتاح معرض المشاريع الطلابية ذات الطابع الابتكاري؛ ضمن فعاليات منتدى جامعة أسيوط الثالث؛ لريادة الأعمال.

وأشاد مجلس الجامعة؛ باستقبال ممثلي الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا RCOG ؛لاعتماد مستشفى صحة المرأة كمركز تدريب للزمالة البريطانية، وفوز الجامعة بتمويل برنامج الوصول الآلي instrumental access التابع لمنظمة"Seeding labs” بالولايات المتحدة، واستقبال الجامعة؛ لمسئولي مسابقة " رالي" لدعم ريادة الأعمال بالجامعة، وكذلك استقبال وفد ممثل عن جامعة الصين الزراعية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية، والأكاديمية، وأيضاً استقبال وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لتجديد اعتماد كلية الطب البيطري؛ للمرة الثالثة.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة لكلية الصيدلة؛ لفوزها بمنحة برنامج الوصول الآلي instrumental access التابع لمنظمة seeding labs

بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق مجلس الجامعة؛ على استحداث جائزة أحسن رسالة علمية (الماجستير والدكتوراة) بكلية الهندسة، وكذلك الموافقة على رفع قيمة جلسات الشفوي إلى نسبة 5% .

كما وافق المجلس على أعداد الطلاب المقترح قبولهم بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، والموافقة على اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الطب البيطري، وتغير مسمى قسم الأمراض العصبية و النفسية؛ ليصبح قسم طب المخ، و الأعصاب، و الطب النفسي بالكلية؛ أسوة بالجامعات المصرية الأخرى.

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين؛ بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.