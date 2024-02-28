بحضور نائب عمدة فيينا.. ملتقى أصحاب بالنمسا يشارك في حفل كبير

شارك ملتقى أصحاب بالنمسا في حفل ضخم بالعاصمة النمساوية فيينا شهدته إحدى القاعات الكبرى في الرات هوس - مبنى البلدية - يوم أمس الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا.

جاء ذلك في حضور السيد كريستوف فيديركير نائب عمدة العاصمة النمساوية.



وقالت هناء سالمان رئيس ملتقى أصحاب بالنمسا، إن مشاركة الملتقى جاءت اتساقا مع الدور الذي يقوم به وهو العمل على اندماج أبناء الجالية المصرية والعربية في المجتمع النمساوي من ناحية والتعريف بكافة الخدمات التي تقدمها بلدية فيينا لكل المقيمين بالمدينة من ناحية أخرى.



وأضافت هناء سالمان أن العديد من الجمعيات العربية والأجنبي حرصت على المشاركة في هذا الحفل الهام والذي تم فيه استعراض عديد القضايا والموضوعات، كان من بينها أهمية تعدد اللغات في إثراء الحياة الثقافية في المجتمع النمساوي عموما وفي فيينا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أهمية تعلم اللغة الألمانية لكل من يقيم بالنمسا وهو ما ييسر على المقيمين جميعا الاندماج في المجتمع النمساوي، إضافة لمناقشة القضايا الخاصة بالتعليم خاصة في مراحله الأولى وأهمية التعليم الفني الذي يحظى بأهمية بالغة بالنمسا.

ومن ناحيته أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالنشاط المتميز الذي تقوم به الجمعيات الأهلية المصرية الفاعلة في النمسا، مثمنا مشاركة ملتقى أصحاب في الفعاليات الهامة والذي تأتي مشاركته في هذا الحفل الهام نموذجا متميزا.



وأكد العبيدي أن نشاطات الجمعيات الأهلية المصرية في النمسا تعكس مدى تفاعل أبناء الجالية المصرية مع القضايا الحياتية والاجتماعية والثقافية في مجتمع المهجر الذين يثبتون أنفسهم فيه يوما بعد يوم بشكل يدعو للفخر بأبناء مصر في النمسا والخارج عموما.

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