برئاسة الأردن.. انطلاق فاعليات مجلس الرياضة والشباب على المستوى الوزاري بالجامعة العربية

بدأت اليوم منذ قليل اعمال اجتماع مجلس الرياضه و الشباب العرب الدوره 47 على المستوي الوزاري برئاسة المملكة الاردنية الهاشمية بمقر الأمانه العامة لجامعة الدول العربية بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة والأمير عبد العزيز بن تركي ال سعود وزير الرياضه بالمملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط نتابع بحزن العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة وقتل الاطفال والشباب ويكشف ذلك عن وحشية الاحتلال وازمة الضمير الكبري خاصة الدول التي تتبني مبادئ حقوق الانسان.

وأشار ابو الغيط الي أن الاحتلال يسعي للقضاء علي المستقبل وتحطيم قوة الشباب والاطفال في غزة رغم صمودهم وتمسكهم في حقهم في الحياة.

وتابع كلمته لا ننسي ما قام بيه الشباب والصحفيبن والاعلاميين ونقلهم للاحداث والتاريخ سيخلد موقفهم الصامد.

ولفت إلي أن هناك الصدمات التي فرضت علي العالم المزيد من الاعباء الاقتصادية علي الشباب في مختلف وخلقت شعورا بعدم الأمان من المستقبل كالتعليم والتوظيف والرياضة.

وأكد حرص مجلس الشباب والرياضة العرب علي تطوير اعماله ليواكب التحديات و ما يناسب احتياجات الشباب العربي والتنمية المستدامه و سوق العمل وريادة الأعمال .

وأكد ابو الغيط علي ضرورة روح المنافسه الشريفه بين الشباب تحت مظلة جامعة الدول العربية

ومن جهته قال الامير عبد العزيز بن تركي ال سعود وزير الرياضه بالمملكة العربية السعودية أن طموحات الشباب العربي كبيره وتتطلب ضرورة تسريع العمل العربي المشترك لتحقيق التطور والتنمية المستدامه لافتا الي انه لا يمكن تحقيق تنمية المستدامة بدون إعطاء دور جوهري للشباب العربي.

وفي نفس السياق قال وزير الرياضه الأردني محمد سلامه النابلسي انه تجمعنا دوما قضيتنا العربيه فلسطين وندعم كل شبابنا في غزة مؤكدا علي دعم ملك الاردن لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق تجاه العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة و تأييد طموحهم في اقامة دولته عاصمتها القدس .

وتابع كلمته قائلا: "نحرص علي تنفيذ البرامج الشبابية في فلسطين والاستثمار يبدء من تعزيز مشاركة الشباب الهامة وصولا الي خلق جيلا شبابيا والنهوض بهم لمنحهم الفرص في صناعة القرار".

وأكد الوزير الأردني علي اعتماد المجلس لوضع واقرار الخطة التنفيذية الاستراتيجية الذي اعتمده مجلس الأمن في عام 2015 .