محافظ المنوفية يتفقد المحطة الوسيطة بتكلفة 35 مليون جنيه تمهيدا للتشغيل التجريبي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة متحركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة .

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمدينة تلا ، على مساحة إجمالية 7600 م2 بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 550 طن / يوم ، بنسبة تنفيذ 96 % ، وذلك وفقاً للعقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا ، المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم استلام اليوم معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالي 15 مليون جنيه تقريباً وذلك بالتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية ، وثمن المحافظ جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، هذا وتضم المعدات 4 رأس جرار ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 وعدد 1 لودر بسعة 1,3 م3 ، وعدد 1 ( مغسلة + كمبروسور ) ، وعدد 1 ميزان 100 طن .

ووجه المحافظ بتشكيل هيكل اداري للمحطة يشمل مدير وإداريين ويتم صقل مهاراتهم وتدريبهم على أليات تشغيل المحطة ، بالإضافة إلى تدريب السائقين علي المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الإستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ علي المعدات ، وذلك في إطار حرص المحافظة علي رفع كفاءة المنظومة وقطاع تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة .

وخلال تفقده ، أشار المحافظ إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي للمحطة الاسبوع القادم موضحا أنه تم الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وزيادة السعة التصميمية لها لتصبح 550 طن / يوم بدلاً من 230 طن / يوم ، وذلك من أجل إستيعاب تراكمات القمامة المتزايدة نظراً للزيادة السكانية والجمع اليومي ، ومؤكداً حرصه وإهتمامه علي دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .