محافظ المنوفية يثمن جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة

ثمن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، هذا وتضم المعدات 4 رأس جرار ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 وعدد 1 لودر بسعة 1,3 م3 ، وعدد 1 ( مغسلة + كمبروسور ) ، وعدد 1 ميزان 100 طن .

وجه المحافظ بتشكيل هيكل اداري للمحطة الوسيطة لتجميع القمامة بمدينة تلا، يشمل مدير وإداريين ويتم صقل مهاراتهم وتدريبهم على أليات تشغيل المحطة.

بالإضافة إلى تدريب السائقين علي المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الإستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ علي المعدات ، وذلك في إطار حرص المحافظة علي رفع كفاءة المنظومة وقطاع تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة .

وخلال تفقده ، أشار المحافظ إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي للمحطة الاسبوع القادم موضحا أنه تم الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وزيادة السعة التصميمية لها لتصبح 550 طن / يوم بدلاً من 230 طن / يوم ، وذلك من أجل إستيعاب تراكمات القمامة المتزايدة نظراً للزيادة السكانية والجمع اليومي ، ومؤكداً حرصه وإهتمامه علي دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .