مديرتعليم نجع حمادي يتفقد جاهزية القاعات المخصصة لانعقاد القوافل التعليمية

أجري الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، للقاعات المخصصة لتنفيذ القوافل لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بمدينة نجع حمادي، وذلك للوقوف علي مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات غدا الخميس وبعد غدا الجمعة 1 من مارس 2024.

شملت جولة مدير عام الإدارة، التفقدية القاعات التي ستجري بها القوافل التعليمية، وهي قاعة لازورد بشارع 15 مايو بمدينة نجع حمادي، وقاعة نقابة المعلمين بميدان العروسة بكورنيش النيل بمدينة نجع حمادي، ومسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية بطريق مصر أسوان السريع، ومسرح مدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية، بطريق مصر أسوان السريع.

وأكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي أن القاعات المخصصة للقوافل التعليمية، تم تجهيزها بكل ما يلزم تنفيذ القوافل التعليمية، وأن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شكلت مجموعات عمل مكونة، من التطوير التكنولوجي، والعلاقات العامة، والأمن، والإحصاء، ومختلف الأقسام، لأعمال التنظيم والتجهيز للقاعات، وجري تهيئتها لاستقبال نخبة من خبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، والطلاب والطالبات بإدارات شمال قنا التعليمية.

وأشار مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إلي أن تم تخصيص، قاعة نقابة المعلمين بنجع حمادي، لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، بينما يتم استقبال طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، بقاعات لازورد، والثانوية الزراعية، والثانوية الصناعية.