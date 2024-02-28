إصابة أب ونجله في مشاجرة بسوق الخميس بأسوان

شهدت منطقة سوق الخميس بمحافظة أسوان مشاجرة طاحنه ادت الي إصابة أب ونجله، وذلك باستخدام سلاح ابيض .

بدأت الواقعه بعد مشادة بين تجار داخل منطقة سوق الخميس التي تقع خلف مستشفي الجامعي اصيب علي اثرها سيد فراج 56عام بطعنه نافذه بالصدر بسلاح ابيض وحالته خطرا، وايضا نجله فراج سيد فراج31عام اصيب بجروح متفرقة.

تحركت ألجهات الامنيه علي الفور الي موقع المشاجره، حيث تبين وقوع اصابتين بمشاجرة بين مجموعة تجار بمنطقة سوق الخميس باستخدام الاسلحه البيضاء، وتم القبض عليهم، ونقل المصابين الى مستشفي أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللزم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.