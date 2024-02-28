إحالة أوراق مبيض محارة للمفتي هتك عرض ابنة شقيقته بالشرقية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار، شريف محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر، أوراق مبيض محارة، لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الراي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقته «طفلة» بنطاق مركز مشتول السوق، وحددت هيئة المحكمة جلسة 25 مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 5610 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، والمقيدة برقم 2056 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة «عبدالحليم. ن. ع» 29 عاما، مبيض محارة، مقيم بمركز مشتول السوق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بهتك عرض الطفلة «ي. ص» ابنة شقيقته، ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

أسند أمر الإحالة للمتهم بأنه وحال كونه من أصول الطفلة المجني عليها وله سلطة عليها «خالها»، هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنوات ميلادية، وذلك بغير قوة أو تهديد بأن أنزل عنها ملابسها، وهتك عرضها، وعاشرها على النحو المبين بالتحقيقات.