محافظ المنوفية يتفقد أعمال توسعات مدرسة الشهيد عاطف السادات بميت أبو الكوم

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون - محافظ المنوفية، أعمال توسعات مدرسة الشهيد عاطف السادات الإبتدائية بميت أبو الكوم ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بنسبة إنجاز 86 % وبقيمة تعاقدية تجاوزت 6 مليون و 800 ألف جنيه ، بإجمالي 19 فصل دراسي ، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، مدير الإدارة التعليمية بتلا .



وتابع المحافظ أعمال التوسعات والتي تضم إنشاء جناح جديد يتكون من أرضي و 4 أدوار بطاقة 19 فصل دراسي ليصبح الإجمالي 33 فصل دراسي ، وأشاد المحافظ بمستوي حجم الأعمال المنفذة ، موجهاً بتكثيف الأعمال للانتهاء منها فى أسرع وقت تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم لخدمة أبنائنا الطلاب والمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية للنهوض بالعملية التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية .