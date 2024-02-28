الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تقصف معسكر غيبور و ثكنة المطار بـ40 صاروخًا

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، أن قواتها تقصف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769  "معسكر غيبور " و"ثكنة المطار في بيت هلل" شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد.

وأضافت القسام في بيان عبر حسابها: أن ذلك ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.

كما قال الإعلام الحربي لسرايا القدس، أن قواتهم قصفت موقع "كيسوفيم" برشقة صواريخ 107.

وأضاف في بيان له: مجاهدونا يخوضون بالأسلحة المناسبة اشتباكات ضارية مع قوات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

 

على جانب آخر، قالت وسائل إعلام عبرية، إن حقل ألغام انفجر منذ قليل في الجولان.

وأعلنت مواقع سورية، قبل قليل عن حدوث انفجار غرب تل العدنانية في الجولان السوري المحتل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ145 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

 

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