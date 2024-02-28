النصر السعودي يستعيد حارسه الكولومبي أوسبينا

تلقى لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، دفعة قوية قبل مواجهة نظيره فريق الحزم غدا، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي.

حيث كشفت تقارير سعودية أن الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، سيكون ضمن قائمة نادي النصر، لمواجهة الحزم غدا وقرار مشاركته من عدمه بيد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق الأصفر.

جدير بالذكر أن الكولومبي ديفيد أوسبينا تعرض للإصابة في مباراة النصر وإنتر ميامي مطلع الشهر الجاري، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وكان نادي النصر، تفوق على الشباب بثلاثية مقابل هدفين، الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل نادي النصر، المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة بعد مرور 21 جولة خلف الهلال المتصدر بـ 7 نقاط.

يذكر أن،نادي النصر سيلاقي العين الإماراتي، الاثنين المقبل ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.